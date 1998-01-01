Ксения Собчак рассказала о предательстве Волочковой

Телеведущая Ксения Собчак рассказала в интервью Первому каналу о своем конфликте с балериной Анастасией Волочковой, сообщает «Экономика сегодня».

Причиной обострения отношений между близкими некогда подругами стало предательство Волочковой. Балерина якобы закрутила роман с парнем телеведущей и данные обстоятельства не оставили Ксению Собчак равнодушной по отношению к Анастасии Волочковой. И, кстати, кого именно отбила балерина у телеведущей осталось тайной.

Ранее Пятый канал сообщал, что Эммануил Виторган прокомментировал интервью невестки Ксении Собчак о личной жизни. Телеведущая впервые ответила на подозрения в любовной связи с режиссером Константином Богомоловым.