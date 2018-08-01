Телефон с защитой от «прослушки» начали продавать в России

Госкорпорация «Ростех» запустила в продажу телефон, который невозможно прослушать или взломать, пишут «Известия».

Аппарат под названием «Круиз-К» производится концерном «Автоматика» и имеет собственную операционную систему и сертификат ФСБ РФ. Его стоимость составляет 85 тысяч рублей, однако приобрести его могут только юридические лица.

«Круиз-К» позволяет вести телефонные переговоры в двух режимах — закрытом и открытом. В первом случае защищенная связь устанавливается между двумя аналогичными аппаратами, во втором — коммуникация происходит с обычным IP-телефоном.

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