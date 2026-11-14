В Москве началось прощание с послом России в США Дарчиевым

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 19 0

О смерти дипломата стало известно 11 ноября.

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС; 5-tv.ru

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В Москве началось прощание с послом России в США Александром Дарчиевым. Кадры с места проведения гражданской панихиды публикует 5-tv.ru.

Проститься с Александром Дарчиевым пришли родственники, друзья и коллеги. Они принесли цветы.

О смерти 66-летнего дипломата стало известно 11 ноября. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ее коллега, Александр Дарчиев, умер от хронического заболевания. Подробности неизвестны.

Александр Дарчиев появился на свет 14 мая 1960 года в Венгрии. Его отец был дипломатом. В 1983-м он завершил обучение на историческом факультете МГУ и стал аспирантом Института США и Канады АН СССР.

Спустя три года Дарчиев защитил диссертацию, посвященную леволиберальным силам в общественно-политической жизни США в 70–80-е годы, и получил степень кандидата исторических наук. Вплоть до 1992 года Дарчиев работал научным сотрудником в том же институте.

Александр Дарчиев поступил на дипломатическую службу в 1992 году. В разные годы он работал в российском посольстве в США, возглавлял департаменты Северной Америки и Северной Атлантики МИД, а с 2014 по 2020 год занимал пост посла России в Канаде. В марте 2025 года дипломат возглавил российскую дипмиссию в Вашингтоне.

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