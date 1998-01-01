Стала известна причина смерти рэпера Децла

Агент известного российского рэпера Кирилла Толмацкого, Дмитрий Каприелов прокомментировал Пятому каналу известие о смерти музыканта. Он сказал, что в официальной группе в социальной сети Вконтакте был размещен пост, в котором подписчикам была сообщена печальная новость. Иными словами информация официально подтверждена.

vk.com/russianrastamafia

Концертный директор музыканта Павел Беленец рассказал, что Децл выступал в Ижевске. Спустя полчаса после концерта у артиста остановилось сердце.

Ранее Пятый канал публиковал кадры с последнего концерта Кирилла Толмацкого в Ижевске.