Пати полным ходом: сына Децла заметили со стаканом в руках в компании звезды «Пацанок»

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 33 0

Сына Децла заметили со звездой «Пацанок» Виолеттой Малышенко

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev; Telegram / Вилка / violetta_kitana23; 5-tv.ru

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Умер рэпер Децл

Звездный наследник недавно поскандалил с дедушкой, но, судя по всему, ни о чем не жалеет. Как проводит время ребенок покойного Толмацкого?

Сына рэпера Децла — Антония Толмацкого — заметили со звездой «Пацанок» Виолеттой Малышенко. Совместное видео даже появилось в Telegram-канале участницы реалити-шоу.

Не так давно наследник знаменитого рэпера окончательно испортил отношения со своим дедушкой Александром Толмацким. Напряженная атмосфера царила в семействе с самых похорон, но сейчас, кажется, она достигла пика.

Старший Толмацкий открестился от внука и не желает с ним больше разговаривать. Всему виной недавнее интервью, в котором мальчик со своей матерью рассказал о насилии со стороны Александра.

Несмотря на неприятную ситуацию, которая для многих могла бы стать причиной глубоких переживаний, Антоний весело проводит время и явно ни о чем не жалеет. Он попал в кадр звезды «Пацанок» Виолетты Малышенко. Девушка сняла его на вечеринке в ночном заведении. Младший Толмацкий со стаканам в руках широко улыбается и приветливо смотрит в камеру.

Скандал между Александром Толмацким и вдовой Децла Юлией Киселевой был еще при жизни исполнителя, но тогда он не был таким выраженным. После ухода из жизни музыканта его отец обвинил экс-супругу в его смерти. Киселева же уверенна, что именно старший Толмацкий довел Децла. Рэпера не стало прямо во время концерта из-за сердечной недостаточности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему отец Децла отрекся от внука.

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