«Не умеет общаться»: кто на самом деле довел Децла до смерти

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 221 0

Вдова Децла обвинила бывшего свекра в излишнем давлении на сына

«Не умеет общаться»: кто на самом деле довел Децла до смерти

Фото: www.globallookpress.com / Global Look Press

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Кирилл Толмацкий умер от остановки сердца после концерта. Что так тревожило музыканта?

Вдова Децла обвинила бывшего свекра Александра Толмацкого в излишнем давлении на сына. Об этом она заявила в интервью на платформе YouTube.

Юлия Киселева уверена, что ее супруг умер из-за давления отца, который старательно пытался подчинить себе сына. Она вспомнила эпизод, когда Кирилл (настоящее имя Децла — Прим. ред.) готовился к выступлению.

Толмацкий-старший наседал на него, чтобы тот распустил дреды, но Децл активно сопротивлялся. Тогда Александр устроил невыносимый скандал. Подобные ситуации случались систематически и сильно изматывали артиста.

«Он не умеет общаться с людьми. Он умеет общаться с подчиненными и общается как с врагами с теми, кто не подчинился и пытался высказать свое мнение. Он кричит, повышает голос, он был способен оскорбить собственного сына в присутствии людей», — вспомнила Киселева.

Примечательно, что сам Александр Толмацкий считает именно Киселеву виновницей гибели его сына. После похорон Децла он длительное время поливал экс-невестку грязью.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Децл в своем последнем треке намекнул на предчувствие смерти.

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