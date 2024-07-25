«Это абсурд!» — вдова Децла поставила точку во вражде со свекром
Вдова покойного рэпера Децла простила оскорбления в ее адрес со стороны его отца
Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev
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Музыкант умер в 2019 году из-за остановки сердца — прямо во время концерта.
Вдова рэпера Децла простила своему свекру Александру Толмацкому оскорбления и обвинения в ее адрес. Об этом Юлия Киселева рассказала в эфире одного из шоу на YouTube.
«Я его не брошу, каким бы он ни был», — подчеркнула Киселева.
Жена покойного артиста посчитала абсурдом то, что отец Кирилла (настоящее имя Децла — Прим. ред.) обвиняет ее в холодном отношении. При этом сам Толмацкий-старший 15 лет не общался не только с ней, но и со своим сыном и даже внуком Антонием. Киселевой было больно видеть и то, как он разрушает любовь собственного сына.
Вдова отметила, что все это не отвернет ее от Александра Толмацкого, которого она не бросит в тяжелые моменты. Киселева считает его отцом мужа, а также дедом своего сына, даже несмотря на обвинения в ее адрес.
Стоит упомянуть, что Толмацкий-старший обвинял невестку своего сына в его смерти, а также в том, что Антоний появился не от Децла. Киселева не отступила и прошла ДНК-тест, который оказался положительным, хотя в свидетельстве о рождении наследника Кирилл не был вписан.
Вдова призналась, что в 2004 году она испугалась из-за истории с отъемом детей у Ольги Слуцкер. По мнению Киселевой, тогда казалось, что биологическое родство при гражданском браке будет выглядеть странным — особенно с другой фамилией у ребенка.
Ранее 5-tv.ru писал, кто на самом деле довел рэпера Децла до смерти в феврале 2019, когда звезды остановилось сердце прямо во время музыкального концерта.
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