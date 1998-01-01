Известный российский зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал, как выживал на острове с Кириллом Толмацким.

Он вспомнил, что обращался к Децлу по имени и отчеству — Кирилл Александрович. Музыкант проявил себя как надежный и командный человек в сложных условиях острова наряду с Жанной Фриске и Максимом Покровским.

— Мы просто трудились. Мы поняли, что это испытание, а не развлечение… Я был сборщиком дров, у костра была Жанна Фриске, а главным кулинаром и костровым был Кирилл Александрович Толмацкий… Он был такой…вещь в себе. Не любил выступать, что-то кому-то доказывать, а просто работал. Очень добрый человек. Когда начинали с ним разговаривать, появлялась легкая улыбка, он о чем-то добром рассказывал… У него были свои взгляды на жизнь, он был доволен своей судьбой, — вспоминает Николай Дроздов.

Кирилл Толмаций скончался после выступления в Ижевске в ночь на 3 февраля на 36-м году жизни. Рэпер ST назвал артиста кумиром, который предопределил его творческий путь.