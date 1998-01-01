«Главный кулинар» — Николай Дроздов о Децле на проекте «Последний герой»

, 13:01 Интервью 632

Телеведущий отметил, что Кирилл Толмаций был одним из тех, кто очень серьезно относился к испытаниям на телепроекте и проявил свои лучшие качества.

Фото, видео: ВКонтакте @russianrastamafia

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Умер рэпер Децл 12

Известный российский зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал, как выживал на острове с Кириллом Толмацким.

Он вспомнил, что обращался к Децлу по имени и отчеству — Кирилл Александрович. Музыкант проявил себя как надежный и командный человек в сложных условиях острова наряду с Жанной Фриске и Максимом Покровским.

— Мы просто трудились. Мы поняли, что это испытание, а не развлечение… Я был сборщиком дров, у костра была Жанна Фриске, а главным кулинаром и костровым был Кирилл Александрович Толмацкий… Он был такой…вещь в себе. Не любил выступать, что-то кому-то доказывать, а просто работал. Очень добрый человек. Когда начинали с ним разговаривать, появлялась легкая улыбка, он о чем-то добром рассказывал… У него были свои взгляды на жизнь, он был доволен своей судьбой, — вспоминает Николай Дроздов.

Кирилл Толмаций скончался после выступления в Ижевске в ночь на 3 февраля на 36-м году жизни. Рэпер ST назвал артиста кумиром, который предопределил его творческий путь.

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