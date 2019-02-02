«Снова появился отец»: Андрей Аршавин стал проводить с детьми больше времени

Долгое время по сети ходили слухи, что бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин не вспоминает про своих детей. На это не раз жаловалась их мать Юлия Барановская. В одном из интервью известная российская телеведущая призналась, что футболист не видел Артема, Сеню и Яну уже несколько лет. Однако, как только Аршавин развелся со своей прежней супругой Алисой Казьминой ситуация поменялась. Неожиданно для поклонников спортсмен превратился в заботливого папу. Уже дважды за месяц экс-нападающий опубликовал фотоснимки со своими любимцами.

13 января в сети появилось фото из ресторана, под которым Аршавин признался в любви к своим маленьким «клонам». А в воскресенье, 3 февраля, футболист выложил снимок с детьми после участия в квесте по мотивам «Шерлока Холмса». Теперь его малыши точно не скучают. Папа наконец-то вернулся.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 4 Sherlocks in town!!!!! #клаустрафобияквест Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10) 2 Фев 2019 в 10:01 PST

Под семейными фотоснимками Аршавина не перестают появляться комментарии. Фанаты рады, что звезда футбола наконец-то начал заботиться о своих сыновьях и дочурке.

— Очень рада за детей! У них снова появился отец!

— Все сердечки в сборе. Они самое дорогое в вашей жизни, берегите их.

— Какой хороший папа! — отметили пользователи.

А еще совсем недавно на спортсмена обрушился целый шквал критики от поклонников, которые осудили его за отношение к детям.

Ранее Пятый канал сообщал, что Аршавин впервые за пять лет встретился с сыновьями.