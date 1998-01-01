Российский самолет совершил экстренную посадку в Будапеште из-за дыма в кабине

Самолет с российскими туристами вынужденно сел в столице Венгрии из-за резкого запаха дыма. Инцидент произошел на борту Airbus А319 вскоре после вылета из Белграда в Москву. При экстренной посадке никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

По информации «Интерфакса», в ближайшее время за россиянами вылетит резервный борт. Пока что они находятся в аэропорту Будапешта, где им предоставлено питание. Подробности инцидента уточняются.

Ранее Пятый канал рассказывал, как метель в Петербурге привела к «воздушной пробке» над городом. Сразу пять самолетов кружили в ожидании посадки в «Пулково».