Воздушная пробка — самолеты не могут сесть в Петербурге из-за метели

, 14:15 137

Не менее пяти пассажирских лайнеров ожидают посадки в «Пулково».

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3569

Обрушившийся на Санкт-Петербург сильный снегопад нарушил работу аэропорта «Пулково». Над городом кружат несколько лайнеров в ожидании посадки, пишет ФАН.

По данным сервиса Flightradar24, в небе над Северной столицей собралось не менее пяти лайнеров. На информационных табло «Пулково» указано, что время прибытия перенесено на 20 минут.

flightradar24.com

О задержках вылетающих рейсов в воздушной гавани не сообщается.

Ранее Пятый канал рассказывал о разрушительных и опасных снегопадах, которые накрыли сразу несколько регионов в конце января 2019 года.

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Погода 3569
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