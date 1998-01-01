Обрушившийся на Санкт-Петербург сильный снегопад нарушил работу аэропорта «Пулково». Над городом кружат несколько лайнеров в ожидании посадки, пишет ФАН.

По данным сервиса Flightradar24, в небе над Северной столицей собралось не менее пяти лайнеров. На информационных табло «Пулково» указано, что время прибытия перенесено на 20 минут.

flightradar24.com

О задержках вылетающих рейсов в воздушной гавани не сообщается.

Ранее Пятый канал рассказывал о разрушительных и опасных снегопадах, которые накрыли сразу несколько регионов в конце января 2019 года.