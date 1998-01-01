Обнаружен пропавший самолет, на котором летел футболист Сала

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Одномоторный самолет Piper Malibu пропал с радаров в ночь на 22 января.

Фото: www.globallookpress.com

Найден одномоторный самолет, на котором летел аргентинский футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала. Лайнер Piper Malibu обнаружен 4 февраля на дне Ла-Манша. Об этом сообщает Sky News.

Семье футболиста уже сообщили о страшной находке.

О том, что самолет пропал с радаров стало известно в ночь на 22 января. На его борту, предположительно, находились два человека — пилот и Сала, который буквально за несколько дней до трагедии перешел из французского «Нанта» в «Кардифф».

Через несколько дней безуспешных поисков, операция по обнаружению самолета была прекращена. Тогда семья и друзья аргентинца с помощью всех неравнодушных собрали необходимые средства для продолжения поисков.

Ранее Пятый канал публиковал сообщение Сала, которое футболист отправил своему друзьям перед вылетом. Эмилиано отметил, что направляется в Кардифф и состояние воздушного судна вызывает у него опасения.

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