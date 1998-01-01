Бузова озадачила поклонников селфи с кадыком и без руки

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Бывшая участница и телеведущая шоу «Дом-2» очередной раз поторопилась, выложив неудачные кадры в Instagram.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 367

Популярная певица Ольга Бузова заставила «своих людей» поволноваться, когда решила поделиться своим времяпрепровождением в соцсетях. На публикациях в «сториз» она обычно хвастается новинками от известных дизайнеров, роскошными ужинами в ресторанах и знакомством с другими знаменитостями, но раз за разом появляются провальные кадры.

Instagram @buzova86

Так, на одном из снимков звезда позирует с унитазом на заднем фоне, на другом «теряет» руку, а на третьем обнаруживает у себя кадык.

Instagram @buzova86

Пользователи соцсетей не могли пройти мимо такого промаха и разразились язвительными комментариями. В свою очередь, преданные фанаты Бузовой уже начинают опасаться, что страсть к селфи отпугнет от нее всех женихов.

Instagram @buzova86

Ранее Пятый канал сообщал, что Анна Бузова поссорилась с сестрой и отписалась от нее в Instagram.

Тема:
Ольга Бузова 367
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