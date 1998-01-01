Жители Норильска любуются полярным сиянием: небо окрасилось в зеленый цвет

Жители Норильска поделились в интернете кадрами завораживающего природного явления — полярного сияния.

В промышленном городе потеплело — столбик термометра поднялся с -50 до -39. И ночью небо над трассой Норильск — Алыкель озарилось зеленоватым свечением.

Полярное сияние в этих широтах — не редкость, но погодные условия не всегда позволяют его рассмотреть во всех красках. Поэтому местные энтузиасты вооружились камерами и сняли всю красоту морозной атмосферы.

Ранее Пятый канал рассказывал, что жители Ленинградской области поделились фотографиями редкого для этой местности явления — северного сияния.