«Все вспомнили, что выросли на Децле» — Глюкоза уличила шоу-бизнес в лицемерии

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Наталья Ионова, также зажигавшая в 2000-х, припомнила российским звездам, что при жизни с Кириллом Толмацким мало кто общался.

Фото: instagram @chistyakova_ionova

Тема:
Умер рэпер Децл 26

Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, скорбит вместе со всем российским шоу-бизнесом: в ночь на 3 февраля в ижевском клубе умер рэпер Децл. В своем посте, посвященном исполнителю, она уличила отечественных звезд в лицемерии, передает сайт Teleprogramma.pro.

 
 
 
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Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

— Так лицемерно, конечно, наше общество. Вдруг все рэперы вспомнили, что выросли на Децле. А в то время, когда он был рядом, он был не нужен и мало кто сказал из вас эти слова в лицо. Покойся с миром, — написала Ионова под публикацией.

Фотографии и подпись вызвали неоднозначную реакцию у подписчиков — некоторые поддержали Глюкозу, другие напомнили, что она тоже часть «лицемерного шоу-бизнеса».

— Самые верные слова. Не в бровь, а в глаз. Уважение за Вашу позицию, Наталья.

— Не вам говорить с Бородиной о лицемерии. Весь шоубиз построен на гнили и фальши. Сами же пост выставили, а Вы о нем вспоминали?

— Да точно, из пыльных архивов нашли фотки прошлого и вспомнили как все начиналось, — ответили на пост Глюкозы пользователи Instagram.

Стоит отметить, что постами в память о Децле отметились многие российские звезды: рэперы ST и Серега, Сергей Шнуров, Пугачева и прочие.

Ранее Пятый канал рассказывал, что на доме Децла может появиться памятная табличка.

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