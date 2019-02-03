Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, скорбит вместе со всем российским шоу-бизнесом: в ночь на 3 февраля в ижевском клубе умер рэпер Децл. В своем посте, посвященном исполнителю, она уличила отечественных звезд в лицемерии, передает сайт Teleprogramma.pro.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) 3 Фев 2019 в 5:25 PST

— Так лицемерно, конечно, наше общество. Вдруг все рэперы вспомнили, что выросли на Децле. А в то время, когда он был рядом, он был не нужен и мало кто сказал из вас эти слова в лицо. Покойся с миром, — написала Ионова под публикацией.

Фотографии и подпись вызвали неоднозначную реакцию у подписчиков — некоторые поддержали Глюкозу, другие напомнили, что она тоже часть «лицемерного шоу-бизнеса».

— Самые верные слова. Не в бровь, а в глаз. Уважение за Вашу позицию, Наталья.

— Не вам говорить с Бородиной о лицемерии. Весь шоубиз построен на гнили и фальши. Сами же пост выставили, а Вы о нем вспоминали?

— Да точно, из пыльных архивов нашли фотки прошлого и вспомнили как все начиналось, — ответили на пост Глюкозы пользователи Instagram.

Стоит отметить, что постами в память о Децле отметились многие российские звезды: рэперы ST и Серега, Сергей Шнуров, Пугачева и прочие.

Ранее Пятый канал рассказывал, что на доме Децла может появиться памятная табличка.