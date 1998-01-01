Памятная табличка может появится на доме Децла в Москве

В Мосгордуме готовы поддержать идею по увековечиванию имени Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл, если того захотят жители столицы. По информации сайта KP.RU, памятная табличка на его доме может появиться только через десять лет после его смерти.

— Это давнее правило, в Москве оно не меняется — время своих героев фильтрует. Если будет предложение, финансирование, то, естественно, мнение жителей Москвы, почитателей его таланта, жителей этого дома будет учтено , — заявили в комиссии по культуре и массовым коммуникациям.

Сообщается, что пока никто не обращался с такой инициативой. Децл скончался в ночь на 3 февраля вскоре после выступления в Ижевске. Причиной его смерти называют внезапную остановку сердца.

Ранее Пятый канал публиковал кадры с камеры видеонаблюдения, на которых сотрудники клуба пытаются помочь 35-летнему музыканту до приезда медиков.