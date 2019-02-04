Дело о гибели группы Дятлова прекращено согласно требованиям закона — сообщил на пресс-конференции начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков. Соответственно, правоохранители не нашли причин возобновить одно из наиболее таинственных дел советской криминалистики. О выводах прокуратуры рассказывает РИА Новости.

Дело гибели туристов на северном Урале будоражило умы обывателей и любителей мистики своей таинственностью: в ночь на 2 февраля 1959 девять человек погибли при невыясненных обстоятельствах.

После непродолжительного расследования дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления, однако обращения от родственников погибших побудили уральскую прокуратуру вернуться к делу Дятлова спустя 60 лет.

Несмотря на то, что уголовное дело не будет возобновлено, повторное расследование продолжится — прокуратура планирует завершить его до осени 2019 года. Ближайшее запланированное мероприятие — вылет группы прокуроров на место трагедии, там они попытаются точно установить детали событий 60-летней давности.

По словам правоохранителей, среди возможных причин гибели туристов рассматриваются сход лавины, снежная доска — пласт снега, образованный давлением ветра и ураган.

Ранее Пятый канал приводил слова мага и таролога Екатерины Канц по поводу гибели группы Дятлова.