Жим лежа и большие бицепсы: Фото Васильевой в спортзале вызвало фурор в сети

, 17:13 Фото 477

71-летняя актриса похвасталась в Instagram своими блестящими формами.

Фото: Instagram @vasileva_vtg

Известная российская актриса Татьяна Васильева продолжает следить за собой даже в 71 год. Звезда регулярно посещает тренажерный зал, где занимается с профессиональным тренером. Отказаться от занятий спортом не заставляет даже загруженный график. Несмотря на свой возраст, артистка продолжает покорять сердца мужчин.

В воскресенье, 4 февраля, Васильева в очередной раз доказала, что для нее возраст — это только запись в паспорте. Она взбудоражила сеть, выложив в Instagram очередное фото. На снимке она продемонстрировала свои накаченные мускулы и похвасталась результатом жима в 20 килограммов из положения лежа. Об этом сообщает Дни.ру.

— Сегодня сделала жим лежа — гриф 20 килограммов. Моя личная маленькая победа! Спасибо моему сегодняшнему тренеру Александру Романенко (мы с ним на фото)! Чудо, а не тренировка! Теперь чувствую, что могу все! Как говорится, вес взят, — подписала публикацию звезда.

И действительно, судя по всему, Васильева ничему не подвластна: ни килограммам, ни возрасту. Многие фанаты позавидовали такому отменному здоровью и фантастическим успехам любимой артистки. Они осыпали ее комплиментами.

 Какая же Вы, Татьяна, умница! Дай Бог Вам здоровья!

— Ничего себе у Вас руки! Скоро и до соревнований дойдет! Так держать!

— Конечно, все можете, нам это давно известно. Всего Вам доброго!

— Великолепны! Браво Вам! Достойны только восхищения! — отметили восторженные фанаты.

Однако завистники добавили ложку дегтя во вдохновленные комментарии.

— Вы здесь похожи на Микки Рурка после пластики, посмотрите получше! Одно лицо! Не надо перебарщивать! Вас покусали оводы?

— Маразм уже начался.

Ранее Пятый канал сообщал, что поклонники Елены Летучей устроили настоящую онлайн-войну из-за внешности своего кумира. 

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