Реальный гангста: Рэпер 21 Savage арестован в США

Шайа Бин Авраам-Джозеф, известный в рэп-тусовке под псевдонимом 21 Savage арестован в американском городе Атланта, сообщает CNN. Власти США подозревают исполнителя в нарушении миграционного законодательства — в 2005 году он въехал на территорию Америки по годичной визе, но решил остаться в Соединенных Штатах в качестве «нелегала».

Ему удавалось скрываться 13 лет, но теперь подданный Великобритании задержан и рискует быть депортированным обратно на Британские острова. Его судьбу будет решать федеральный суд.

21 Savage уже попадал в поле зрения американских властей — в 2014 году его привлекали за преступления, связанные с оборотом запрещенных веществ. Хотя Авраам-Джозеф жил в США нелегально, он не скрывался от публики, писал рэп и даже получил две номинации на «Грэмми-2019».

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