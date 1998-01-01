Ушел из жизни Децл: Что известно о трагедии 3 февраля

В сети появилось видео из ижевского клуба, где остановилось сердце известного рэпера Кирилла Толмацкого. На кадрах тот самый момент, когда музыканту стало плохо во время концерта.

Сотрудники заведения пытаются помочь Децлу. До приезда скорой подносят ему воду и лед. Но спасти рэпера, так и не удалось.

Как сообщил концертный директор музыканта, причиной смерти стала остановка сердца. Следственный комитет по Удмуртской республике уже начал свою проверку. Все данные будут опубликованы после экспертизы.

«Что он сделал для хип-хопа в свои годы?» — история жизни и творчества Децла

За время карьеры Децл успел записать восемь альбомов. Но уже дебютный — под названием «Кто ты?» — стал одним из самых продаваемых в России — больше миллиона копий.

На пике славы Децл ушел с большой сцены. Но продолжал давать концерты, у него было много планов на жизнь и творчество. У Кирилла Толмацкого остались жена и 13-летний сын.

Ранее Пятый канал рассказывал, что памятная табличка может появится на доме Децла в Москве.