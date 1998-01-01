Тимошенко обвинила Порошенко в подкупе избирателей

На Украине в преддверии выборов оппозиция перешла в наступление. Кандидат в президенты Юлия Тимошенко обвинила действующего главу государства в подкупе избирателей.

Якобы, Порошенко обещал по тысяче гривен за каждый поданный за него голос. Также Тимошенко откопала миллион «мертвых душ», которые ее соперник собирается «использовать» для подтасовки результатов.

Сейчас, по опросам, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский. Тимошенко — вторая. Порошенко лишь на третьем месте. И его рейтинг продолжает падать.

Вот и украинцы высмеяли президента за «смелый» проход через черный ход: именно так Порошенко накануне подавал свои документы в Центризбирком.

Ранее Пятый канал рассказывал, что предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко пожаловался на слежку неких «мобильных групп» за лидером партии «Батькивщина».