В Госдуме задумались о декрете для мужчин

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил автором законопроекта о 10-дневном оплачиваемом отпуске для мужчин при рождении ребенка, передает РИА Новости.
Соответствующая инициатива уже направлена министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.
—
Парламентарий отметил, что сейчас законом предусмотрен отпуск до пяти дней без сохранения заработной платы. Депутат добавил, что подобная инициатива была одобрена в Евросоюзе.
Ранее Пятый канал рассказывал о рекордно длинном отпуске Меган Маркл.