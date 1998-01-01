В Госдуме задумались о декрете для мужчин

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил автором законопроекта о 10-дневном оплачиваемом отпуске для мужчин при рождении ребенка, передает РИА Новости.

Соответствующая инициатива уже направлена министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.

— Существующее законодательство слабо ориентировано на защиту прав мужчин-отцов, поэтому считаю необходимым усилить нормативную деятельность в данном направлении , — говорится в письме Власова Топилину.

Парламентарий отметил, что сейчас законом предусмотрен отпуск до пяти дней без сохранения заработной платы. Депутат добавил, что подобная инициатива была одобрена в Евросоюзе.

Ранее Пятый канал рассказывал о рекордно длинном отпуске Меган Маркл.