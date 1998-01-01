«Внимательный бойфренд и трудолюбивый музыкант» — Билан о себе в новой книге

, 9:59 39

Популярный певец признался, что при выборе между чувствами и карьерой, отдавал предпочтения второму.

Фото: Instagram @bilanofficial

37-летний музыкант Дима Билан анонсировал выход автобиографической книги «Планета Билан», в которой решил откровенно рассказать о своей личной жизни и творческом пути.

— Я цинично препарировал свою любовь и привязанности — анализировал себя и избранниц, то притягивал, то, напротив, отбрасывал… Когда ситуация вынуждала выбирать между чувствами и карьерой, я предпочитал второе, — поделился он с читателями.

На страницах рукописи раскрывается история его взаимоотношений с женщинами.

Сначала я наивно рассчитывал усидеть на двух стульях: быть внимательным бойфрендом и трудолюбивым музыкантом одновременно. Те эмоции, та любовь, что заполнила меня до краев, стоила того, чтобы за нее бороться… Отключал телефон и пропадал на несколько дней. Потом были крики продюсера Айзеншписа, срочные концерты и репетиции, не дающие шанса на личное время, — приводит слова Билана «СтарХит».

Певец признается, что бесконечные компромиссы выматывали его все сильнее, пока не возникал выбор: бросить музыку либо возлюбленную. Тогда он не смог принести в жертву любимое занятие и отказался от серьезных отношений.

Ранее Пятый канал рассказывал о соперниках Сергея Лазарева на «Евровидении».

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

10:28
«Детская» минеральная вода оказалась вредной для организма малышей
10:17
СК продолжает расследование теракта на борту самолета, упавшего над Синаем
10:01
Замдиректора департамента полетов «Аэрофлота» обвиняется в даче взятки
9:59
«Внимательный бойфренд и трудолюбивый музыкант» — Билан о себе в новой книге
9:50
Западные эксперты назвали российские танки «кошмаром НАТО»
9:42
Обнаженная Эмили Ратаковски покорила сеть жарким фото
9:33
Политические игры: Что ждет экономику Венесуэлы в дальнейшем
9:24
Центробанк РФ запустил робота, ищущего в интернете финансовые пирамиды
9:15
Чем опасна зависимость от соцсетей — комментарий эксперта
8:57
Эксперты составили рейтинг самых угоняемых машин в России
8:53
Стала известна средняя зарплата в Москве в 2018 году
8:47
Продажу сигарет лицам младше 100 лет хотят запретить на Гавайях
8:38
В Киеве раскрыли «разваливающий Украину миф»
8:31
Бывшая жена Гуфа и Ресторатор стали ведущими шоу VBATTLЕ на Бали
8:24
Японцы назвали Южные Курилы идеальным местом для размещения американских ракет
8:16
Видео: Семь человек погибли в страшном пожаре в Париже
8:07
МИД РФ просит Макрона разъяснить его обвинения в адрес российских СМИ
7:58
Барановская оценила шансы Аршавина на возвращение в семью
7:53
Астрологический прогноз по Восточному гороскопу на 2019 год
7:49
«Имеющий уши услышит»: Новый клип Децла выйдет в день похорон артиста

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

19 янв

«Биланхолия»: Фанатов Билана и Гагариной разводят на деньги в соцсетях

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал раскрывает главные «Загадки подсознания»

10 февраля в 13:05 вас неумолимо потянет включить телевизор. Сделайте это. Сядьте поудобнее, расслабьтесь… Ваши ноги и руки отдыхают… Все ваше внимание сосредоточено на Пятом канале. Вас ничто не может отвлечь от просмотра нового проекта канала «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама