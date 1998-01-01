37-летний музыкант Дима Билан анонсировал выход автобиографической книги «Планета Билан», в которой решил откровенно рассказать о своей личной жизни и творческом пути.

— Я цинично препарировал свою любовь и привязанности — анализировал себя и избранниц, то притягивал, то, напротив, отбрасывал… Когда ситуация вынуждала выбирать между чувствами и карьерой, я предпочитал второе, — поделился он с читателями.

На страницах рукописи раскрывается история его взаимоотношений с женщинами.

— Сначала я наивно рассчитывал усидеть на двух стульях: быть внимательным бойфрендом и трудолюбивым музыкантом одновременно. Те эмоции, та любовь, что заполнила меня до краев, стоила того, чтобы за нее бороться… Отключал телефон и пропадал на несколько дней. Потом были крики продюсера Айзеншписа, срочные концерты и репетиции, не дающие шанса на личное время, — приводит слова Билана «СтарХит».

Певец признается, что бесконечные компромиссы выматывали его все сильнее, пока не возникал выбор: бросить музыку либо возлюбленную. Тогда он не смог принести в жертву любимое занятие и отказался от серьезных отношений.

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