Магнитный полюс Земли стремительно перемещается от Канады к Сибири

Северный магнитный полюс Земли стремительно перемещается от арктической области Канады к российской Сибири. Скорость его движения за последние два десятилетия увеличилась более чем в три с половиной раза — с 15 до 55 километров в год. В связи с этим американский Национальный институт информации об окружающей среде (NCEI) вынужден был почти на год раньше запланированного выпустить обновленные данные о местонахождении магнитного полюса, которые важны для точной навигации. До сих пор они обновлялись раз в пять лет и последний раз это произошло в 2015 году.

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Как поясняет The Guardian, с 1831 года, когда магнитный полюс был впервые зафиксирован в канадской Арктике, он сместился в сторону Сибири примерно на 2,3 тысячи километров. В 2017 году уже пересек международную линию дат.

Ученые объясняют это явление турбулентностью в жидком внешнем ядре Земли. Южный магнитный полюс Земли тоже движется, но гораздо медленнее, чем северный.

Между тем постоянный сдвиг создает проблемы для компасов в смартфонах и некоторой бытовой электронике, для навигации самолетов и кораблей — как гражданских, так и военных.

Ранее Пятый канал рассказывал, что, по мнению американского геофизика Дэниела Бейкера, магнитное поле Земли ослабевает и скоро северный и южный магнитные полюса начнут меняться местами, что приведет к глобальному сбою в работе электрических систем по всей планете.