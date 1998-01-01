Видео: Столичные ТЦ проверяют после анонимных сообщений о бомбе

Специалисты проверяют ряд объектов в Москве после звонков «телефонного террориста». Работа семи столичных ТЦ была парализована во вторник, 5 февраля. РИА Новости сообщает, что здания оцепили, а посетителей и персонал вывели на улицу.

— Поступил анонимный звонок с угрозой взрыва в семи торговых центрах Москвы. Идут проверки, — заявил источник в экстренных службах.

Также поступила информация о «минировании» Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Все студенты и преподаватели эвакуированы. На месте работают кинологи с собаками.

Ранее Пятый канал сообщал об эвакуации на 11 объектах Иркутской области из-за сообщений о минировании. Тогда была прекращена работа нескольких медицинских организаций, двух пожарных частей и торгового центра.