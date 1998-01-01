США сообщили РФ дату и место проведения испытаний 9М729 на запрещенную дальность

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Вашингтон вновь пытается «уличить» Москву в нарушении ДРСМД.

Фото: ТАСC / Сергей Бобылев

Вашингтон предоставил Москве географические координаты и даты проведения испытаний ракеты 9М729, которая, как считают в Пентагоне, нарушает положение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) о разрешенной дистанции полета. Такое заявление сделал посол США в РФ Джон Хантсман.

— Россия провела летные испытания 9М729 на расстояния, существенно превышающие 500 километров. Соединенные Штаты предоставили Москве значительный объем информации, подтверждающей нарушения соглашения, включая географические координаты и даты проведения испытаний, но Россия продолжает отрицать, что совершила неправомерные действия, — написал посол в своей статье в РБК.

Посол добавил, что США оставляют за собой право отозвать уведомление о выходе из ДРСМД по истечении полугода, если РФ вернется к проверяемому соблюдению договора.

По мнению США ракета 9М729 нарушает ДРСМД из-за дальности своего полета. 23 января на брифинге Минобороны начальник ракетных войск ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский пояснил, что нарушений нет, так как запас топлива ограничивает полет ракеты дальностью 500 километров. Там же впервые была продемонстрирована ракета.

Однако представители США на брифинг не явились, обвинив Россию в том, что мероприятие было лишь попыткой скрыть нарушения ДРСМД и создать видимость прозрачности.

Ранее Пятый канал сообщал, как США через аккаунты своих консульств начали обвинять Россию в нарушении ДРМСД.

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