Страшные кадры: Женщину убило глыбой льда в Подмосковье

, 13:22 Внимание: шокирующие кадры! 194

Инцидент произошел в городе Рошаль. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Фото, видео: СК РФ, Вконтакте @sluxishatura

В подмосковном городе Рошаль женщину убило глыбой льда, рухнувшей с крыши двухэтажного дома. Как стало известно Пятому каналу, инцидент произошел во вторник, 5 февраля.

В настоящее время проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают специалисты. Они осматривают здание, опрашивают очевидцев. Следователям надлежит установить, кто из должностных лиц несет ответственность за уборку ледяного покрова с крыши злополучного дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все лица, не принявшие своевременных мер, будут привлечены к ответственности перед законом.

Ранее Пятый канал сообщал, что семь пассажиров автобуса погибли в аварии под Калугой. Четверо из них — дети.

Страшные кадры: Женщину убило глыбой льда в Подмосковье

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