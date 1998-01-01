Страшные кадры: Женщину убило глыбой льда в Подмосковье

В подмосковном городе Рошаль женщину убило глыбой льда, рухнувшей с крыши двухэтажного дома. Как стало известно Пятому каналу, инцидент произошел во вторник, 5 февраля.

В настоящее время проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают специалисты. Они осматривают здание, опрашивают очевидцев. Следователям надлежит установить, кто из должностных лиц несет ответственность за уборку ледяного покрова с крыши злополучного дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все лица, не принявшие своевременных мер, будут привлечены к ответственности перед законом.

Ранее Пятый канал сообщал, что семь пассажиров автобуса погибли в аварии под Калугой. Четверо из них — дети.