Адреналин зашкаливает: Житель Иркутска проплыл подо льдом в 30-градусный мороз

Житель Иркутска Егор Лесной опубликовал в Instagram очередное видео, которым шокировал подписчиков. На записи сибирский герой продемонстрировал, что ему любые холода нипочем. Он проплыл десять метров подо льдом Байкала в 30-градусный мороз.
В комментарии к посту он рассказал, что специально поехал в Листвянку, чтобы нырнуть в любимое озеро. По словам экстремала, такое приключение сделало его только счастливее.
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Интересно, что в такие холода нашлись еще два человека, которые разделили увлечение своего приятеля. На записи видно, что нырять в Байкал отправились сразу трое мужчин.
В описании своего профиля Егор Лесной указал, что пользователей в нем ждет «брутальный сибирский контент». И действительно, житель Иркутска не перестает удивлять своих подписчиков: штанги тягает, в прорубь ныряет, на горы забирается и даже лежит полностью обнаженный на снегу.
— Офигеть! Я в куртке у камина в ближайшем доме сдохну от холода! — удивляются фоловеры.
Ранее Пятый канал рассказал, что в поисках острых ощущений петербургские экстремалы цепляют ватрушки к автомобилям и гоняют по дорогам.