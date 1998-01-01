Адреналин зашкаливает: Житель Иркутска проплыл подо льдом в 30-градусный мороз

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Пользователь Instagram опубликовал на своей странице шокирующее видео, где публично продемонстрировал, что ему сибирские морозы нипочем.

Фото, видео: Instagram @egor_lesnoy

Житель Иркутска Егор Лесной опубликовал в Instagram очередное видео, которым шокировал подписчиков. На записи сибирский герой продемонстрировал, что ему любые холода нипочем. Он проплыл десять метров подо льдом Байкала в 30-градусный мороз.

В комментарии к посту он рассказал, что специально поехал в Листвянку, чтобы нырнуть в любимое озеро. По словам экстремала, такое приключение сделало его только счастливее.

— Что делать, когда на улице мороз минус 30 градусов, а желания сидеть дома нет? Конечно же, отправиться в Листвянку, на берег Байкала, ведь температура воды плюс один. Без лишних слов: я просто проплыл десять метров подо льдом своего любимого озера и вынырнул абсолютно счастливым, бодрым и здоровым. Спасибо за страховку @andreybugay. И спасибо моему киевскому бро @kingkongmusic за огненный трек для видоса. Доброй и плодотворной рабочей вам недели, котятки, — подписал запись Егор Лесной.

Интересно, что в такие холода нашлись еще два человека, которые разделили увлечение своего приятеля. На записи видно, что нырять в Байкал отправились сразу трое мужчин.

В описании своего профиля Егор Лесной указал, что пользователей в нем ждет «брутальный сибирский контент». И действительно, житель Иркутска не перестает удивлять своих подписчиков: штанги тягает, в прорубь ныряет, на горы забирается и даже лежит полностью обнаженный на снегу.

— Офигеть! Я в куртке у камина в ближайшем доме сдохну от холода! — удивляются фоловеры.

Ранее Пятый канал рассказал, что в поисках острых ощущений петербургские экстремалы цепляют ватрушки к автомобилям и гоняют по дорогам.

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