Франция бастует: тысячи французов вышли на улицы, Эйфелева башня закрыта

Власти Парижа вынуждены идти на крайне меры — из-за акций протеста во французской столице пришлось закрыть для посещения Эйфелеву башню. О символичном решении стало известно из Twitter.

В действительности, Франция испытывает гораздо большие проблемы, чем доступ к памятникам. Ранее общенациональный профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» призвал французских трудящихся выйти на улицы. Причина протеста — недовольство «чрезвычайно социальной ситуацией» во Франции.

Забастовка запланирована на 16:00 по московскому времени, но по всей стране она началась преждевременно.

В Гавре на улицы вышли около семи тысяч человек.

В Клермон-Ферране — 4500.

#GiletsJaunes strike in Clermont-Ferrand #GreveGenerale5fevrier



— Protests in all cities in France

— Mainstream media: 'a few protesters'

— Protests against Macron govt, high taxes, labor laws

— More than 1000 arrested, hundreds of wounded, multiple deadpic.twitter.com/XuxXlEUjCA