Мария Захарова по пунктам раскритиковала обвинения французских СМИ к России

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Ряд изданий обвиняет российские агентства RT и Sputnik в причастности к внутриполитическому кризису во Франции.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Протесты «желтых жилетов» 51

Мария Захарова в своем Facebook подробно ответила на претензии французских изданий к RT и Sputnik — якобы через эти издания Россия вмешивается во внутренние дела Франции. Главный предмет критики — публикация в Le Pont, в которой президент Пятой республики Эммануэль Макрон призывал журналистов опомниться и перестать плодить «фейки». По мнению президента, лидеры протестного движения «желтых жилетов» введены в медиаполе посредством манипуляций, а общественные дискуссии инициируют не французские телеканалы, а RT.

— Если этот материал передает все точно, то президент Макрон — главный во Франции производитель фейковых новостей, а вся его активность на ниве борьбы с этим злом — бутафория, — так Захарова начала «разбор полетов», уточнив, что официальные запросы будут посланы в Москву и Париж.

Аргумент о том, что RT и Sputnik скупают аккаунты в соцсетях для последующей дестабилизации общества Захарова опровергла со ссылкой на отсутствие доказательств и заверила, что ничем подобным российские каналы не занимаются. Относительно призывов Макрона к представителям СМИ не слушать людей из толпы, а больше обращать внимание на информацию от официальных лиц, российский дипломат ответила, что французские власти сами уклоняются от диалога с российской прессой. Поэтому журналистам приходится общаться с людьми на улицах, в том числе — с «желтыми жилетами».

Во Франции на 12-ю по счету общенациональную акцию протеста «желтых жилетов» вышли около 17,5 тысяч человек.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что французские СМИ также дают лидерам протеста высказываться, тем самым повышая их вес в обществе.

Наконец, официальный представитель российского МИДа жестко ответила на попытки поставить в один ряд ее соотечественников и фашистов. Напомним, по мнению Макрона «фашисты, ультралевые радикалы и русские» пытаются через интернет расшатать ситуацию во Франции.

— Постановка в один ряд фашистов и русских — это либо редкая подлость, либо тотальная безграмотность… Если хочется президенту Франции провести исторические параллели, то лучше тогда пусть сравнит Гитлера с Наполеоном, — заключила Захарова.

Ранее Пятый канал публиковал мнение Марии Захаровой о политике США в Венесуэле.

Тема:
Протесты «желтых жилетов» 51
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