Мария Захарова по пунктам раскритиковала обвинения французских СМИ к России

Мария Захарова в своем Facebook подробно ответила на претензии французских изданий к RT и Sputnik — якобы через эти издания Россия вмешивается во внутренние дела Франции. Главный предмет критики — публикация в Le Pont, в которой президент Пятой республики Эммануэль Макрон призывал журналистов опомниться и перестать плодить «фейки». По мнению президента, лидеры протестного движения «желтых жилетов» введены в медиаполе посредством манипуляций, а общественные дискуссии инициируют не французские телеканалы, а RT.
Аргумент о том, что RT и Sputnik скупают аккаунты в соцсетях для последующей дестабилизации общества Захарова опровергла со ссылкой на отсутствие доказательств и заверила, что ничем подобным российские каналы не занимаются. Относительно призывов Макрона к представителям СМИ не слушать людей из толпы, а больше обращать внимание на информацию от официальных лиц, российский дипломат ответила, что французские власти сами уклоняются от диалога с российской прессой. Поэтому журналистам приходится общаться с людьми на улицах, в том числе — с «желтыми жилетами».
Во Франции на 12-ю по счету общенациональную акцию протеста «желтых жилетов» вышли около 17,5 тысяч человек.
Кроме того, Захарова подчеркнула, что французские СМИ также дают лидерам протеста высказываться, тем самым повышая их вес в обществе.
Наконец, официальный представитель российского МИДа жестко ответила на попытки поставить в один ряд ее соотечественников и фашистов. Напомним, по мнению Макрона «фашисты, ультралевые радикалы и русские» пытаются через интернет расшатать ситуацию во Франции.
Ранее Пятый канал публиковал мнение Марии Захаровой о политике США в Венесуэле.