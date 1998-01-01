Лидера группы «Коррозия металла» задержали за выступление в фашистской форме

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий сообщил о своем задержании во вторник, 5 февраля, пишет «Ридус». По его словам, «на дачу через забор забрались 20 сотрудников СОБРа и четыре вежливых человечка».

Музыкант в беседе с корреспондентом сказал, что находится в отделе по борьбе с экстремизмом Управления ФСБ по Восточному округу Москвы.

— Меня задержали за выступление в зеленом костюме. Сейчас повезут на суд. Часто у сотрудников правоохранительных органов зеленые и коричневые костюмы с чем-то ассоциируются , — сказал музыкант «Ридусу».

PR-директор группы «Коррозия металла» Мария Рунова в интервью Пятому каналу подтвердила информацию о задержании «Паука».

— Информация достоверная. Он мне позвонил с телефона, который я не знаю, сказал, что его задержали, а бэкграундом я услышала разговоры про форму вермахта , — говорит Мария Рунова.

16 декабря «Коррозия металла» выступала с концертом в Измайлово. Сергей «Паук» Троицкий вышел на сцену в зеленом костюме, похожем на форму солдата СС.

Ранее Пятый канал сообщал, что легендарный музыкант, Сергей Троицкий, более известный как «Паук», прокомментировал высказывание министра культуры России Владимира Мединского по поводу переименования омского аэропорта.