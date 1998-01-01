Глыба льда, упавшая с крыши, убила студента в Петербурге — видео

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Трагедия произошла на Аптекарском проспекте в Петроградском районе.

Фото, видео: Пятый канал

24-летний студент погиб в Петроградском районе Петербурга от упавшей с крыши глыбы льда, сообщает телеканал «78».

ЧП произошло в 15.05 во вторник, 5 февраля, около дома № 6 по Аптекарскому проспекту. В здании располагается Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет.

Второго пострадавшего с места происшествия госпитализировали.

Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава Санкт-Петербурга Александр Беглов раскритиковал городские службы за некачественную уборку снега в Северной столице. В городе на Неве за плохую уборку улиц от снега поплатился должностью глава одного из районов.

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