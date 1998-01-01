Мужчина, угрожавший взорвать храм в Москве, задержан

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В отдел полиции доставлены двое участников словесной перепалки на территории храма Илии Пророка, угрозы взрыва нет.

Фото: wikimedia.org

В Москве задержан мужчина, который агрессивно разговаривал с охранником на территории храма Илии Пророка Обыденного. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД, возмутители спокойствия доставлены в отдел. Угрозы взрыва в церкви нет.

— Информация об угрозе взрыва в Храме Илии Пророка в Хамовниках не соответствует действительности. По предварительным данным произошла словесная перепалка между сотрудником охраны и мужчиной. Прибывшими на место сотрудниками полиции, оба участника конфликта доставлены в ОМВД для разбирательства, — отметил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Место происшествия осматривают пожарные и кинологи с собаками.

Ранее Пятый канал сообщал, что украинские радикалы устроили погром в православном храме.

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