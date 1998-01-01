Прокуратура проверит 20 учреждений Петербурга после смертельного схода наледи

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Ледяная глыба, упавшая с крыши медвуза 5 февраля, убила студента Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета.

Фото: © РИА Новости / Виталий Безруких

Петербургская прокуратура проводит проверку 20 федеральных учреждений Петроградского района, в том числе — Санкт-Петербургскую химико-фармацевтическую академию Минздрава РФ. Поводом для мероприятий стало падение крупного фрагмента наледи, приведшего к смерти одного студента и серьезным травмам другого. Молодые люди заканчивали Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет.

Прокуратура даст оценку соблюдения требований закона о зимней уборке этим учреждением (академией Минздрава — прим. ред.), а также расходования бюджетных средств на мероприятия по уборке. Помимо этого, прокуратура проверит соблюдение требований закона по зимней уборке в деятельности еще 19 федеральных учреждений, расположенных на территории района, — сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее Пятый канал сообщал о падении ледяной глыбы на двух студентов. Происшествие случилось во вторник, 5 февраля. В результате ЧП один из молодых людей был госпитализирован с серьезными травмами, а второй скончался на месте.

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