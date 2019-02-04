Экс-солистка группы SЕRЕВRО взбудоражила сеть жарким фото

, 8:31 Фото 379

Катя Кищук выложила в Instagram снимок, где позирует на кровати в нижнем белье красного цвета.

Фото, видео: Instagram @kk_serebroofficial

25-летняя экс-солистка группы SЕRЕВRО Катя Кищук любит баловать фанатов интимными фотоснимками. Периодически на ее странице Instagram появляются откровенные фотографии, которые радуют мужскую половину человечества. У звезды уже один миллион подписчиков, и скорее всего для нее это не предел.

В преддверии Дня Святого Валентина певица сделала в социальной сети очередной пост. Она опубликовала фото, где позирует, лежа в постели в кружевном красном белье.

 
 
 
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Waiting for Saint Valentine’s Day #etam #frenchleberte #valentinestories

Публикация от  KATE KISHCHUK (@kk_serebroofficial)

Аппетитные формы поп-звезды вызвали в сети фурор. За несколько часов пост набрал почти 300 тысяч лайков и две тысячи комментариев. Фанаты не смогли пройти мимо такой «жаркой» фотографии и осыпали комплиментами свою любимицу.

— Красивая и элегантная.

— Девушка-мечта.

— Я, конечно, не Валентин, но зато я свободен.

— Просто богиня! — отмечали комментаторы.

Однако не все оценили интимный снимок певицы. Другие пользователи осудили Кищук и начали подшучивать над ней.

— Девушки, зачем же все напоказ, на всю страну? Неужели по-другому публику привлечь нельзя? А как же талант?

— Когда в порно?

— Это уже съемки порно?

Ранее Пятый канал сообщал, что Ольга Серябкина насмешила поклонников, выложив очередное откровенное фото.

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