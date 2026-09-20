Мерц назвал катастрофой результат ХДС на региональных выборах

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Василиса Власова
Василиса Власова 32 0

Партия канцлера набрала только 5,4% голосов, тогда как АдГ получила 37,1%.

Канцлер Германии назвал катастрофой результат его партии

Фото: Reuters/Christian Mang

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Канцлер Германии Фридрих Мерц 20 сентября назвал катастрофой результат возглавляемого им Христианско-демократического союза на выборах в ландтаг федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания. ХДС набрал 5,4% голосов, свидетельствуют данные портала Tagesschau.

Лидером голосования стала оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии». За нее проголосовали 37,1% избирателей. На втором месте оказалась Социал-демократическая партия Германии с результатом 35,6%.

Разрыв между АдГ и СДПГ составил 1,5 процентного пункта. Христианско-демократический союз значительно отстал от обеих партий.

«Результат в Мекленбурге — Передней Померании нельзя приукрашивать. Это катастрофа», — заявил Мерц на пресс-конференции после встречи христианских демократов в головном офисе ХДС.

По словам канцлера, партия боролась, однако в итоге оказалась зажата в противостоянии между СДПГ и АдГ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что В Берлине прошла акция против решения ФРГ о закрытии Русского дома. Поводом для расторжения договора стала якобы причастность российской стороны к инциденту с дроном в Лейпциге. Одна из участниц митинга рассказала, что партия выступает за переговоры с Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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