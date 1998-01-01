Украина покинула координационные структуры СНГ

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Посол Незалежной в Минске заявил, что его страна выходит из оставшихся договоров Содружества и прекращает работу в его органах.

Фото: Пятый канал

Посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил, что Киев завершил выход из структур Содружества Независимых Государств, сообщает Интерфакс.

— Мы прекратили свое участие в координационных органах СНГ. Думаю, что этот процесс завершен. Мы подали соответствующий документ, поэтому — все, — сообщил дипломат.

Украинский посол пояснил, что Незалежная в данный момент работает над прекращением участия в договорах, которые страна прежде заключала в рамках СНГ.

Договор СНГ был подписан 8 декабря 1991 года тремя государствами, бывшими советскими республиками — Украиной, Белоруссией и Российской Федерацией. Несмотря на свой статус страны-основателя Содружества, Украина не ратифицировала Устав СНГ и числилась в составе государств-учредителей. В 2014 году Незалежная инициировала полный выход из СНГ, который продолжается по сей день.

Ранее Пятый канал сообщал, что Порошенко собирается не допустить российских наблюдателей на выборы президента Украины.

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