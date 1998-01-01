Порошенко вслед за Климкиным вступился за уволенную главу Минздрава Украины

, 19:01 Эфирная новость 48

Лидер Незалежной уверен, что Ульяна Супрун сделала большой вклад в медицинскую реформу страны.

Фото, видео: Пятый канал

Президент Украины Петр Порошенко и его соратники встали на защиту «Доктора Смерть» — так украинцы называют уволенную главу Минздрава Ульяну Супрун.

Накануне суд Киева запретил ей исполнять обязанности министра, поскольку Супрун — гражданка США, которая лишь три года назад приехала в Незалежную и не отказалась от американского паспорта. Решение об отстранении собираются обжаловать уже 6 февраля. Сама же бывшая глава ведомства уехала в командировку и не дает никаких комментариев. А вот Порошенко, в свою очередь, сделал заявление.

— Я как президент комментировать решение суда по закону не имею права. Но хочу подчеркнуть, что госпожа Супрун имеет полную поддержку президента Украины. И я очень ценю то, что мы вместе с госпожой Супрун, вместе с правительством и вместе с парламентом сделали для медицинской реформы, подчеркнул лидер Незалежной.

Глава украинского МИДа Павел Климкин также сделал на странице в Facebook паническую запись о том, что суд открыл «ящик Пандоры», ведь сейчас многие высокие посты на Украине занимают иностранцы. Что же — их всех гнать теперь? Оппозиционные депутаты Рады, которые и обратились в суд, заявляют, что Ульяна Супрун возглавляет лекарственную мафию. По ее инициативе на Украину поставляют западные лекарства с истекшим сроком годности и вакцины, которые не действуют. Кроме того, украинцев возмущают странные медицинские советы министра: например, есть меньше черной икры и легализовать марихуану.

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