Порошенко вслед за Климкиным вступился за уволенную главу Минздрава Украины

Президент Украины Петр Порошенко и его соратники встали на защиту «Доктора Смерть» — так украинцы называют уволенную главу Минздрава Ульяну Супрун.

Накануне суд Киева запретил ей исполнять обязанности министра, поскольку Супрун — гражданка США, которая лишь три года назад приехала в Незалежную и не отказалась от американского паспорта. Решение об отстранении собираются обжаловать уже 6 февраля. Сама же бывшая глава ведомства уехала в командировку и не дает никаких комментариев. А вот Порошенко, в свою очередь, сделал заявление.

— Я как президент комментировать решение суда по закону не имею права. Но хочу подчеркнуть, что госпожа Супрун имеет полную поддержку президента Украины. И я очень ценю то, что мы вместе с госпожой Супрун, вместе с правительством и вместе с парламентом сделали для медицинской реформы, — подчеркнул лидер Незалежной.

Глава украинского МИДа Павел Климкин также сделал на странице в Facebook паническую запись о том, что суд открыл «ящик Пандоры», ведь сейчас многие высокие посты на Украине занимают иностранцы. Что же — их всех гнать теперь? Оппозиционные депутаты Рады, которые и обратились в суд, заявляют, что Ульяна Супрун возглавляет лекарственную мафию. По ее инициативе на Украину поставляют западные лекарства с истекшим сроком годности и вакцины, которые не действуют. Кроме того, украинцев возмущают странные медицинские советы министра: например, есть меньше черной икры и легализовать марихуану.