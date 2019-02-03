Фанатка рок-певца Дэвида Боуи облила краской посетительницу выставки американского фотографа Стива Шапиро в Москве, которая «не давала» ей подойти к снимку легендарного музыканта. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Буйная поклонница, оказавшаяся художницей Мартой Тиш, объяснила свое поведение тем, что девушка слишком долго фотографировалась на фоне Боуи и не реагировала на ее просьбы отойти.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marta Tish (@tish.performance) 3 Фев 2019 в 10:08 PST

— Пока я ждала, я решила дополнить ее образ и вылила на девушку три баллона краски, — рассказала художница, добавив, что краска является безвредной и не вызывает аллергических реакций.

Также об инциденте высказалась и пострадавшая модель и певица с псевдонимом CherNika. По ее словам, у нее в этот день проходила тематическая съемка, и она не могла оперативно выполнить просьбу Марты Тиш.

— Я попросила подождать, поскольку была в кадре. Меня снимал один из известных фотографов. В следующий момент эта сумасшедшая набросилась на меня и начала выливать на меня краску, — пожаловалась в Instagram пострадавшая, заверив, что обязательно накажет обидчицу.

Подписчики девушек, в свою очередь, сочли произошедшее пиар-акцией.

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