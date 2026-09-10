Черные ростовщики захватили рынок кредитования в России

Черные ростовщики захватили нелегальный рынок кредитования. Число их предложений выросло втрое только за последние полгода. Низкий процент, никаких справок и деньги уже через несколько минут, но как обычно редко кто читает мелкий шрифт. А именно там, как выяснил корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров, информация о том, что у заемщика отличные шансы лишится всего своего имущества.

Четыре процента годовых и быстрое одобрение кредита. Оформление дистанционное. Такие «сказочные» условия Рустем нашел на популярной платформе объявлений.

«Сказали 4% годовых. А потом оказалось, что там 42%», — рассказал пострадавший Рустем Мифтахов.

Рустем не смог расплатиться по займу. И теперь кредитор через суд добивается продажи квартиры, где он живет вместе с мамой.

«Эти кредиторы сейчас уже требуют у арбитражного суда чтобы начались торги по нашей квартире», — говорит пострадавший Рустем Мифтахов.

Подобные истории — результат работы нелегальных кредиторов. Одна из распространенных схем — заключают договор купли-продажи квартиры по заниженной цене и одновременно договор лизинга этого же жилья. Заемщик формально продает недвижимость, но продолжает в ней жить. При первой же просрочке квартира уходит кредитору.

«Взять деньги в долг можно легко и быстро и для этого даже из дома выходить не надо. Вот как раз на этом играют черные кредиторы. Они заманивают своих жертв яркой рекламой в интернете, отсутствием проверок и гарантированным одобрением. Вот только платить за такую доступность приходится слишком дорого», — сказал корреспондент Сергей Хайдаров.

Рынок черных кредиторов быстро растет. Каждый десятый россиянин готов обратиться к такому ростовщику, если тот даст низкую ставку по займу. Только в этом году ЦентроБанк выявил 360 нелегальных кредитных компаний — это в шесть раз больше чем в прошлом году. Пострадавших от действий мошенников — тысячи.

«Совсем черные кредиторы используют схему, когда для гарантии обеспечения недвижимости выданного займа, они требуют регистрацию какого-то своего сотрудника нелегального кредитного агентства», — сказал экономист, эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

При этом черных кредиторов не интересует — есть ли у человека другое жилье. Они используют сложные договоры, при нарушении предъявляют права на квартиру, а на аукционах недвижимость выкупают связанные с ними лица. Обычно такие организации ведут сразу несколько судебных разбирательств.

«Мне ограничение поставили на все счета на 10 миллионов 666 тысяч рублей», — говорит Сергей Торгай.

Сергей Торгай из Сургута тоже рискует остаться без единственного жилья. Хотя, как уверяет документы на многомилионный кредит не подписывал.

«Когда получил из банка документы, паспорт, я открыл и сразу понял, что это не моя подпись. И расшифровка тоже не моя», — рассказал Сергей Торгай.

Зачастую такие дела против черных кредиторов заканчиваются ничем. Главный секрет их неуязвимости — фирмы-однодневки. Юридическое лицо регистрируется на подставного человека. Как только полиция начинает проверку или обманутые клиенты идут в суд, фирму закрывают и создают новую.

«Одного ловят, закрывают, остальные продолжают точно так же работать. То есть это дробление, телеграмм боты, какие-то завуалированные схемы, позволяют продолжать существовать всему этому бизнесу», — сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Чтобы не попасть в такую ловушку, эксперты советуют проверить кредитора в реестре Центробанка. Если компании там нет, брать у нее деньги не стоит.

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