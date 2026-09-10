Политех открыл в Великом Новгороде новые площадки

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На одной из них можно совершить путешествие в будущее технологий.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Великом Новгороде появились сразу несколько уникальных площадок, где представлено богатейшее интеллектуальное наследие России. Политехнический музей дал посетителям возможность совершить путешествие в прошлое и будущее технологий. Увидеть как менялись способы коммуникаций между людьми.

Особый интерес вызывает детский центр для юных исследователей, в котором многие школьники проведут свои первые эксперименты и познакомятся с наукой.

«Это все мы делаем для того, чтобы наши маленькие посетители стали инженерами, изобретателями. Прививаем им интерес к науке, объясняем различные события в науке и технике, и таким образом, надеемся, что со временем и они выберут инженерную и научную стезю», — рассказал гендиректор Политехнического музея Дмитрий Кожанов.

Кроме того, в читальном зале появился электронный доступ к фондам двух старейших библиотек страны — самого Политехнического музея и Российской национальной библиотеки Санкт-Петербурга.

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