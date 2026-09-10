Стучится в чужие дома: в Благовещенске мужчина пропал после операции на мозге

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 10 0

Поиски гражданина длятся уже больше недели, жена заявила о возможных проблемах с памятью.

В Благовещенске мужчина пропал после операции на мозг

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Благовещенске больше недели не могут найти мужчину, пропавшего после операции

Житель города Благовещенск в Амурской области Валерий Ткаченко, проходивший лечение от рака, пропал после операции на головном мозге. Об этом РЕН ТВ рассказала жена мужчины.

Она отметила, что поиски ее 46-летнего супруга ведутся уже десять дней. Женщина также допустила, что у мужа обострились нарушения памяти.

В поисково-спасательных мероприятиях задействованы сотрудники полиции, а также отряд «Амур». В своем Telegram-канале организация разместила объявление с призывом помочь найти мужчину. Публикация была сделана 2 сентября.

В посте отряда «Амур» указана вся информация о человеке, а также прикреплена его фотография. Известно, что мужчина покинул отделение нейрохирургии Амурской областной клинической больницы 31 августа и с того времени числится в пропавшим.

«Мужчина недавно перенес операцию на головном мозге и покинул медицинское учреждение с перебинтованной головой. Он остро нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении отряда.

РЕН ТВ также показали кадры с камер, на которых видно, как Валерий стучится в чужие дома и утверждает, что живет там. При этом сама жена мужчины заявляет, что ее супруг идет в противоположном от своего дома направлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Уфимском районе Башкирии 14-летняя девочка покинула 7 сентября свой дом и до сих пор не вернулась. Поисками школьницы занимаются полицейские.

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