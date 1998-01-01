Музыкант Юрий Лоза прокомментировал предложение депутата Госдумы Владимира Жириновского возродить в столице сословия и купеческие гильдии.

Он отметил, что инициатива лидера ЛДПР сейчас выглядит как красивый и бессмысленный лозунг. Певец призвал сначала дать определение современному купечеству или дворянству.

— Тут надо, чтобы люди определенные, конкретные, назвали себя купцами и ограничили точно совершенно, очертили круг, который определяет принадлежность к купеческому знамени. Можно бросить любую инициативу, но сначала нужно понять, как вы ее будете реализовывать <…> «Каждой бабе по мужику», «Земля-крестьянам» — у нас много было таких лозунгов красивых, которые совершенно непонятно как надо было реализовывать, — отметил музыкант.

С предложением возродить в Москве сословия и купеческие гильдии выступил Владимир Жириновский во время выставки, посвященной 25-летию Мосгордумы.