Песков озвучил размер жалований сотрудников пресс-службы президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, с какой суммы начинаются зарплаты во вверенной ему службе. Он также приоткрыл завесу тайны об этапах карьеры, которые преодолевают его подчиненные.

— У нас достаточно длинная лесенка продвижения по службе. Сначала специалист, потом консультант, потом советник, потом замначальника департамента, начальник департамента, референт, замначальника управления , — сказал он.

По словам Пескова, зарплаты начинаются от 50 — 60 тысяч рублей, также сотрудникам выплачивают 13-ю зарплату в размере оклада в конце года.

Он напомнил, что на госслужбе применяется сложная система надбавок — за стаж, допуск к секретной информации, ненормированный рабочий день.

Свою зарплату Песков назвал одной из самых высоких, однако не стал озвучивать ее размер.

— Я не скажу. Это мое право , — сказал он, отметив, что данные о его доходах фиксируются в соответствующей декларации.

Согласно данным за 2017 год, пресс-секретарь президента заработал 14,343 миллиона рублей. Доход главы государства Владимира Путина за тот же отчетный период составил 18,7 миллиона рублей.

Как ранее сообщал Пятый канал, Дмитрий Песков рассказал о требованиях к своему будущему преемнику.