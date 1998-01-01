Песков озвучил размер жалований сотрудников пресс-службы президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, с какой суммы начинаются зарплаты во вверенной ему службе. Он также приоткрыл завесу тайны об этапах карьеры, которые преодолевают его подчиненные.
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По словам Пескова, зарплаты начинаются от 50 — 60 тысяч рублей, также сотрудникам выплачивают 13-ю зарплату в размере оклада в конце года.
Он напомнил, что на госслужбе применяется сложная система надбавок — за стаж, допуск к секретной информации, ненормированный рабочий день.
Свою зарплату Песков назвал одной из самых высоких, однако не стал озвучивать ее размер.
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Согласно данным за 2017 год, пресс-секретарь президента заработал 14,343 миллиона рублей. Доход главы государства Владимира Путина за тот же отчетный период составил 18,7 миллиона рублей.
Как ранее сообщал Пятый канал, Дмитрий Песков рассказал о требованиях к своему будущему преемнику.