Electronic Arts признали провал Battlefield V

В компании Electronic Arts признали провал четвертой новеллы Battlefield V — «Последний «Тигр». Американский игровой гигант отчитался за третий финансовый квартал, который завершился 31 декабря.

Как выяснилось, «электроники» не досчитались 86 миллионов долларов в октябре–декабре прошлого года. Выручка компании составила без малого 1,3 миллиарда долларов, хотя самые скромные прогнозы сулили большего.

Падение продаж руководство Electronic Arts связало с неудачным релизом очередного эпизода исторического шутера Battlefield V. Выход игры был перенесен на конец года — в очень конкурентный рождественский сезон, когда скидки играют определяющую роль. В итоге за третий финансовый квартал компания продала 7,3 миллионов копий, что на миллион меньше ожиданий. Разработчики также признали, что ставка на режим одиночной кампании в Battlefield не сыграла, а, так называемая «королевская битва», выйдет только в марте 2019-го.

Теперь Electronic Arts уповает на сетевой шутер Apex Legends, демоверсия которого бесплатно доступна на всех платформах.

Ранее обозреватель Пятого канала Павел Лекаторчук дал свою оценку Battlefield V.