Количество жертв обрушения многоэтажки в Стамбуле продолжает расти

В центре Стамбула рухнул восьмиэтажный жилой дом. Два человека погибли, шестеро раненых. Цифры предварительные.

На месте идет разбор завалов. Момент падения попал в камеры видеонаблюдения.

Здание сложилось полностью. Всего в доме проживало более сорока человек. Судьба двадцати до сих пор не известна.

Из соседних зданий люди эвакуированы. Местные власти в качестве предварительной причины обрушения называют незаконное строительство — пятиэтажка была увеличена на три этажа.

Ранее Пятый канал публиковал момент обрушения многоэтажного здания в Стамбуле.