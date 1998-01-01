Мировая премьера «Эффекта Пигмалиона» на сцене Александринки в Петербурге

, 11:37 Эфирная новость 54

Знаменитый хореограф Борис Эйфман в своем спектакле снова использует новаторские приемы, чтобы зрители снова смогли насладиться настоящим шедевром.

Фото, видео: Пятый канал

В Александринском театре стартовала мировая премьера балета «Эффект Пигмалиона» Бориса Эйфмана. Знаменитый хореограф снова сделал то, что до него не удавалось никому. Как всегда, он ставит не на классику, а на новаторские приемы, а на выходе получает настоящие шедевры.

Все-таки, когда театр одного хореографа, он должен быть неожиданным для самого себя. Мы все время ищем новые формы, новые стили, — говорит мастер.

В сценической композиции Эйфман видит гротеск, веселье и радость. Впервые хореограф обращается к творчеству короля вальса — Иоганна Штрауса-младшего. Почти весь спектакль построен на бальных танцах.

Помимо премьерного показа спектакли можно увидеть в Петербурге 26 и 27 февраля, а также 4 и 5 марта.

Ранее Пятый канал рассказывал, как прошло открытие Всероссийского театрального марафона.

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