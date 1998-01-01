Грабитель, похожий на Терминатора, ограбил АЗС в Подмосковье

Подмосковными полицейскими был задержан 52-летний мужчина, подозреваемый в совершении разбойного нападения на автозаправочную станцию. Было установлено, что местный житель в образе главного героя известного кинофильма «Терминатор», вошел в помещение АЗС, после чего выстрелил из ружья в потолок и отобрал у кассира выручку.

Момент ограбления попал на камеру видеонаблюдения. После изучения записи, правоохранительными органами была установлена личность подозреваемого в разбойном нападении. В ходе задержания у злоумышленника был изьят предмет, по конструкции схожий с ружьем, он отправлен на экспертизу.

— По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 162 УК РФ («Разбой» — прим. ред.). Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За данный вид преступления предусмотрено наказание в виде длительного лишения свободы (до 12 лет).

Ранее Пятый канал сообщал о задержании 30 членов банды фвальшивомонетчиков. Операция была проведена соместными силами ФСБ и МВД России.