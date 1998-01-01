Взорвавшееся колесо Audi выбило окно на шестом этаже в Петербурге

Разорвавшаяся покрышка автомобиля Audi Q7 выбило окно квартиры на шестом этаже дома на проспекте Маршала Жукова, 41. Инцидент произошел утром в четверг, 7 февраля. Об этом Пятому каналу рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам представителя ведомства, водитель иномарки выезжал с дворовой парковки, однако забуксовал в снегу. В результате мужчина начал выжимать педаль газа с такой силой, что покрышка заднего колеса автомобиля разорвалась, а ее части долетели до шестого этажа дома и разбили окно.

Собеседник канала отметил, что водитель пообещал владельцам квартиры восстановить причиненный им ущерб, поэтому обошлось без протокола.

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