Более десяти человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде в четверг, 7 февраля.

Как стало известно Пятому каналу, ни одному пострадавшему в результате ДТП экстренная госпитализация не потребовалась. Предположительно, водитель автобуса не соблюдал дистанцию, двигаясь в потоке вслед за большегрузом. Также аварию могли спровоцировать тяжелые погодные условия — мокрый снег и гололед.

По информации ТАСС, в ДТП пострадали более 20 человек. Данные уточняются.

Ранее Пятый канал сообщал о массовой аварии в Новороссийске, произошедшей 6 февраля. Тогда пострадали два человека.