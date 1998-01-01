Более десяти человек пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде — видео

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Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком.

Фото, видео: Вконтакте @novgorod_52

Тема:
Погода 3585

Более десяти человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде в четверг, 7 февраля.

Как стало известно Пятому каналу, ни одному пострадавшему в результате ДТП экстренная госпитализация не потребовалась. Предположительно, водитель автобуса не соблюдал дистанцию, двигаясь в потоке вслед за большегрузом. Также аварию могли спровоцировать тяжелые погодные условия — мокрый снег и гололед.

По информации ТАСС, в ДТП пострадали более 20 человек. Данные уточняются.

Ранее Пятый канал сообщал о массовой аварии в Новороссийске, произошедшей 6 февраля. Тогда пострадали два человека.

Тема:
Погода 3585
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